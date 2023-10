Alessandria – Stamane verso le nove e mezza un camion diretto ad Acqui Terme sulla tangenziale est, per cause in corso di accertamento ha perso il cassone tra lo svincolo di Alessandria-Ospedale Borsalino e lo svincolo di Alessandria-Tortona-Novi Ligure. La viabilità è stata deviata dalla Polizia Locale mentre si sono registrate code. Sul posto anche una squadra di Anas e una squadra del 118.