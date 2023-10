Maltempo, autostrade in tilt

Novi Ligure – A causa del maltempo lungo le autostrade A7 e A26 si sono registrati disagi. In particolare sulla A7 in direzione Milano s’è verificato uno smottamento tra i caselli di Ronco Scrivia e Isola del Cantone. Tre i chilometri di coda. Sempre sulla A7, ma in direzione Genova, a causa di un incidente, s’è formata una coda di due chilometri tra Bolzaneto e l’allacciamento con la A10. Sulla A26, in direzione nord, coda di un chilometro per lavori tra Masone e Ovada. Coda di quattro chilometri per lavori anche in direzione Genova tra la bretella di Novi Ligure e il casello di Ovada.