Teppismo in città, la politica risponde

Alessandria – Dopo i crocifissi rotti in due chiese cittadine tra venerdì e sabato e la “malamovida” di sabato sera che ha visto molti teppisti danneggiare un portone in Piazza Garibaldi la Lega ha annunciato battaglia in consiglio comunale sul tema della sicurezza in città. Per il Capogruppo in Consiglio Comunale, Mattia Roggero, Alessandria sta diventando una terra di nessuno dove gli alessandrini perbene sarebbero costretti a barricarsi in casa al tramonto. Non si è fatta attendere la risposta del sindaco Giorgio Abonante che oggi, lunedì 30 ottobre 2023, chiederà la convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. È previsto intanto un ulteriore rinforzo della presenza delle pattuglie garantite dallo Stato e un maggior coordinamento fra il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine nel controllo del rispetto dei divieti di somministrazione di alcol ai minori di 16 anni e di vendita ai minori di 18 anni in qualsiasi esercizio commerciale.