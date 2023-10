Armato di coltello tenta di aggredire un uomo in pieno centro

Novi Ligure – Un dipendente di Ausimont Solvay in pensione, Antonello Giambrone, sabato pomeriggio giunto in bicicletta in Via Garibaldi 38, era entrato nella tabaccheria a pochi metri dall’ufficio postale per comprare le sigarette. Uscendo ha notato un uomo che inveiva contro di lui minacciandolo con un coltello a serramanico, per cui Giambrone è immediatamente rientrato in tabaccheria bloccando la porta. Alcuni passanti hanno chiamato i Carabinieri che sono giunti sul posto fermando l’aggressore già noto alle forze dell’ordine, mentre il coltello per ora non è stato trovato. Il movente sarebbe dovuto a vecchia ruggine fra i due a causa d’un fatto accaduto anni fa quando Giambrone era ancora dipendente della Solvay e l’aggressore dipendente di una ditta esterna di manutenzione. Secondo la deposizione di Giambrone, l’aggressore un giorno gli chiese di consegnargli del materiale di proprietà della Solvay e Giambrone ovviamente rifiutò. Da quel momento Giambrone è stato perseguitato dall’aggressore fino al grave fatto di sabato pomeriggio. Intanto gli uomini della Benemerita stanno indagando avvalendosi anche delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza piazzate nella zona.