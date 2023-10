Alessandria – Ieri sera lungo la tangenziale di Alessandria un camion con una cisterna che proveniva dall’uscita Alessandria Sud all’imbocco della tangenziale per cause in corso di accertamento ha sbandato andando a sbattere contro il guard-rail che separa le carreggiate e ha danneggiato la segnaletica. Nessun ferito. Sul posto i Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia Locale che ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.