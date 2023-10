Maltempo: strade allagate in Val Lemme e in Valle Scrivia

Novi Ligure – La forte pioggia di ieri pomeriggio in tutto il novese ha causato l’allagamento di alcune vie di comunicazione in Val Lemme e in Valle Scrivia. Allagati anche cantine e garage. Straripati i due rii di Voltaggio. Chiusa la provinciale 166 del Morsone, allagamenti e smottamenti sulla provinciale 160 tra Carrosio e Voltaggio verso passo della Bocchetta. Arquata Scrivia allagata fino ai piani bassi delle abitazioni. Allagata anche la provinciale 143 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. Sott’acqua anche il guado di Gavi sul Lemme che è stato chiuso. Sempre a Gavi a causa della chiusura al traffico di via Mameli per cantieri, la viabilità in accesso a Gavi da Bosio e Parodi Ligure, così come da Francavilla Bisio e San Cristoforo, è deviata in via Mazzini, solitamente pedonale, per raggiungere piazza Dante e quindi le valli Lemme e Scrivia. A Pietrabissara, tra Arquata Scrivia e Isola del Cantone, lungo la strada statale dei Giovi, in territorio ligure, il traffico è rimasto bloccato per una frana. Difficoltà anche tra Grondona e Arquata e a Sottovalle per smottamenti e allagamenti. Allertati la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco.