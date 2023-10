Novi Ligure si schiera con Hamas

Novi Ligure – Scandaloso consiglio comunale id Noeuve dove su 21 punti all’ordine del giorno, in cinque ore, ne hanno discusso solo uno, ovvero la mozione presentata dal Centrodestra riguardante la condanna degli attacchi terroristici di Hamas contro il popolo israeliano. La presidente del consiglio Teresa Mantero non ha saputo gestire la seduta, senza rispetto dei tempi, senza essere in grado di interpretare la richiesta di sospensiva della maggioranza che, alla fine – esclusa Patrizia Gugliermero, sempre più isolata nel suo gruppo, che si è astenuta spaccando il fronte – ha votato contro il documento del Centrodestra. Visibilmente imbarazzata l’assessora marocchina Rachida Hasbane (Affari Sociali, Politiche d’Inclusione, Pari Opportunità, Volontariato) che, essendo musulmana, data l’aria che tirava, non ha aperto bocca, mentre il sindaco Rocchino Muliere ha votato contro la mozione insieme alla sua maggioranza. Alla fine emerge che quei id Noeuve non hanno approvato la condanna di Hamas e si sono dichiarati apertamente a favore dei carnefici dei nostri amici israeliani. Complimenti.