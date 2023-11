Alessandria 2 – Atalanta 23 0: bella partita e meritata vittoria

Alessandria – La sosta forzata imposta per l’utilizzo di tanti giocatori atalantini nelle rappresentative aveva dato modo a Banchini, appena arrivato sulla panchina mandrogna, di lavorare sui suoi ragazzi senza impegni agonistici e la cosa è servita. Stasera c‘è il recupero di quella partita e ci troviamo davanti la seconda squadra nerazzurra decisa a continuare la sua striscia di tre vittorie consecutive. Gli orobici di Modesto (mai nome è stato così ingeneroso nei confronti del suo titolare, noto per la sua spocchia spesso immotivata) sono un collettivo molto dotato, forse il più dotato per abilità tecnica e valori strutturali del girone. Pressing alto (se lo possono permettere con disinvoltura visti i valori assoluti della rosa) e atteggiamento aggressivo sono le caratteristiche del gioco impostato dal mister calabrese il quale, pur con la bontà dell’organico a disposizione, ha faticato all’inizio a far calare i suoi pargoli in una categoria nella quale sono (quasi) tutti esordienti. Già in passato Modesto qualche piccolo vantaggio lo aveva concesso quando l’abbiamo incrociato: speriamo la cosa si ripeta, ma non ci conterei troppo, visto lo strapotere assoluto dell’organico a sua disposizione. Banchini recupera Ciancio e lo dirotterà a fare il braccetto a destra, finalmente gli ha trovato una posizione adatta a lui perché il quarto a destra, dove lo aveva piazzato il verboso Fiorin in passato, era francamente “un volere e non potere”: il ragazzo pare non abbia più la brillantezza per coprire tutta la fascia a dritta. Rientra pure dall’ennesimo infortunio il giovane attaccante Pagliuca ma nel frattempo ha scalato le gerarchie nel ruolo di prima punta Siafa il quale, arrivato in sordina, si è imposto per caratteristiche tecniche e fisiche, coraggio, corsa e dedizione alla causa. Due parole invece le spendo per il fattaccio legato agli insulti razzisti a Trento di un tifoso della Curva mandrogna. Due cose: fino a poco tempo fa di tutto si poteva dire della Nord tranne che fosse una realtà intrisa di razzismo. Il fatto che poi qualcuno in Trentino abbia sgarrato, per la dignità di tutta la curva significa poco: la responsabilità penale è personale, quindi legata solo al suo protagonista. Che però non si cada nell’errore di minimizzare o negare, magari per comprensibile spirito d’appartenenza. Ma parole, gesti e comportamenti odiosi non sono solo quelli di ispirazione antirazziale, come in questo caso, ma, per esempio, lo sono pure l’omofobia, l’insulto pesante e ingiustificato, gli attacchi personali e famigliari mirati insopportabili. Quelli invece si sono ripetuti in questi anni con troppa frequenza, fra l’indifferenza di altri settori dello stadio e con buona parte della stampa per l’occasione cieca e sorda. E proprio perché negli ultimi 40 anni la Nord si è sempre distinta per la correttezza verso certe sensibilità non vorremmo che qualcosa sia sfuggita di mano a chi dovrebbe avere invece l’autorevolezza per continuare a garantire un percorso modello su certi temi. Non facciamo neppure del moralismo a buon mercato ma chiediamoci se, da qualche tempo a questa parte, qualcosa sia cambiato e, se così fosse, isoliamo certi protagonisti negativi senza aspettare i Daspo: solo così quella Nord, che è stata per anni un plus della città e del Mocca rispetto ad altre tifoserie organizzate in giro per l’Italia, può presentare la propria faccia autentica. Sostenere poi, come ha già fatto qualche curvaiolo, che l’episodio incriminato non sarebbe avvenuto solo perché la Nord “non è razzista” è un giochino dialettico inutile e infantile. E poi la minaccia di un tifoso con l’arrogante “ce ne ricorderemo” rivolta ai giornalisti mandrogni perché hanno doverosamente riportato una notizia di cronaca, il tutto dopo aver rimboccato le coperte ai tifosi per anni, un consiglio: chi ha buona memoria dimentichi, sarà meglio per tutti. Quanto al doppio intervento nel merito di Benedetto il primo è stato banale e generico, nel secondo la toppa è stata peggio del buco: vabbè che questo personaggio non ha né la cultura né la statura né nulla per occupare quel ruolo ma perché sente il dovere di parlare di cose che, come al solito, non conosce?

La partita

Atalanta bella da vedere, squadra ben strutturata fisicamente, sempre gioco a due tocchi, sovrapposizioni corte, pochi punti di riferimento per gli avversari con continui cambi di posizione: un piacere guardarli, magari un po’ scolastici ma stilisticamente perfetti e tutti dotati delle posture ideali. I Grigi rispondono con tanto ardore e tanta corsa, non pagano pegni eccessivi sulle seconde palle, come succedeva con Il Verboso che ancora è compianto da qualche giornalista mandrogno mentre Modesto in panchina ha assistito impassibile alle difficoltà dei suoi nel primo tempo senza variare niente, quando hanno perso un po’ le distanze fra loro. Poi è arrivato il gran gol di Siafa di tacco al 39’ su assistenza del solito Sepe e sul vantaggio i grigi vanno al riposo. La ripresa. Ci si poteva aspettare dai Grigi grosse difficoltà a contenere il ritorno dei ragazzi di Modesto e invece la difesa di casa rimane decentemente alta e gli spazi per gli ospiti sono quelli che sono. Solo verso l’epilogo i Grigi mostrano la corda e pagano dazio all’avversario fisicamente messo meglio e rinvigorito dalla panchina lunga e dotata. Poi all’87’ arriva il trionfo: Foresta ruba palla a metà campo, la porta con il passo giusto, la serve in area a Siafa bravo farsi trovare libero il quale serve l’accorrente Gazoul nell’area piccola atalantina, tocco facile facile ed è 2-0 e terzo gol per la giovane punta mandrogna.

Conclusioni

Abbiamo giocato contro uno squadrone costruito senza economia con tanti talentini in erba e tre giocatori veri. Magari gli atalantini hanno il limite di piacersi un po’ troppo, esattamente come il loro mister, ma i Grigi “edizione Banchini” una caratteristica importante l’hanno acquisita: l’avversario deve sudare le proverbiali sette camicie per conquistarsi qualcosa contro. Sembra una banalità, in realtà questa è qualità determinante che spesso diventa un problema per l’avversario. È vero, altri sono più belli di noi, magari più stilosi e piacenti ma noi siamo vivi e decisi a continuare a fare cose importanti. Purtroppo, se guardiamo fuori dal campo, troviamo una dirigenza mal concepita, dove non si capisce mai chi fa cosa, o meglio, facciamo finta di non capirlo. Per il momento accontentiamoci della squadra e dello staff che non sono poi così male rispetto all’inizio stagione, ricordate?

Le pagelle

Liverani 6,5 – Il nostro “regista” è incaricato di far ripartire l’azione secondo schemi ormai collaudati che però gli avversari non riescono a prevedere mai. Una sola parata nel primo tempo in apertura. Finisce la partita in crescendo facendo la cosa per la quale è pagato, cioè parare.

Ciancio 6,5 – Terzino centrale destro. Ancora ammonito nel primo tempo sfodera però 45’ di alto livello, i migliori mostrati in stagione. Nella ripresa si ripete su ottimi livelli.

Nichetti 6,5 – Centrocampista centrale. Il piede non è di quelli deliziosi ma il suo lavoro nella zona nevralgica è pesante come un macigno. Esce dopo un’ora di gioco per tour over.

Foresta (58’) 6,5 – Si cala nella partita e diventa subito utile alla causa. Ruba palla e la gioca con grande sapienza su Siafa in occasione del gol del raddoppio.

Rota 7 – Difensore centrale. In qualche momento è addirittura irridente con anticipi che denotano una sicurezza inusitata pur in un ruolo non suo. Chiude bene e, almeno nei primi 45’, fa ripartire l’azione con puntualità e precisione. Sostituito verso la fine per pietà nei confronti della muscolatura del ragazzo greco.

Giubilato (74’) sv

Gazoul 6 – Punta laterale. Il lato debole dell’attacco nei primi 45’. Non riesce a sfruttare le decine di sponde che il suo compagno di reparto nel primo tempo gli dispensa. Lui sempre o troppo avanti o troppo indietro. In una partita che non brilla trova però il modo di segnare il suo terzo gol stagionale sul finire chiudendo così virtualmente la partita.

Siafa 8 (nella foto) – Punta centrale. Un gol da favola al 39’ di tacco su assist di Sepe da destra e lui si fa trovare nell’area piccola in agguato come una vera prima punta e porta in vantaggio i Grigi. Ma è ottimo quando lavora nella tre quarti sulle palle alte spizzicandole inesorabilmente oppure reggendo palla spalle alla porta per poi appoggiarla al compagno che arriva in corsa. Fantastico il suo smarcamento e l’assist per il raddoppio di Gazoul sul finire del match.

Gega 6 – Difensore centrale sinistro. Comincia deciso e motivato, spesso si trova a confronto con quella brutta gatta da pelare che è Italeng ma lo contiene seppur a fatica. Si becca un giallo al 27’ e nell’occasione paga, oltre il furore agonistico, la giovane età.

Ercolani (46’) 6 – Buona la ripresa del giovane difensore centrale.

Pellegrini 6 – 5° centrocampista a destra. Lavora come uno schiavo su quella fascia nei primi 45’ anche consentendo a Sepe di raddoppiare di fianco e a inserirsi in area, meccanismo che ha già pagato stasera e contro la Pergolettese.

Nunzella 6 – 5° centrocampista mancino. Fatica a tenere tutti i 60metri di fascia. Lo salva un mancino educato e un buon calcio.

Mastalli 6 – Mezzala sinistra. Deputato a “pulire” palloni e renderli giocabili per i compagni non disdegna neppure recuperi interessanti.

Sepe 7 – Mezzala destra. In suo inserimento in area e l’assist per Siafa in occasione del gol del vantaggio nei primi 45’ stanno diventando un marchio di fabbrica della ditta. Per il resto corre e contrasta a perdifiato piazzandosi sempre sulle linee di passaggio altrui. Al 69’ si becca il giallo e poco dopo è sostituito dal giovane Pellitteri.

Pellitteri (74’) sv.