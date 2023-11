Botte da orbi in Viale Saffi a Novi

Novi Ligure – Rissa ieri sera verso le dieci in Viale Saffi all’angolo con Via Garibaldi fra tre immigrati tutti tra i 20 e i 30 anni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno fermato uno dei tre, rimasto lievemente ferito, mentre gli altri due hanno momentaneamente fatto perdere le proprie tracce. Gli uomini ella Benemertita stanno effettuando i rilievi del caso per chiarire la dinamica e il movente della colluttazione. L’uomo fermato è stato interrogato anche per avere elementi sufficienti a rintracciare gli altri due.