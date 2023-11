Castellazzo Bormida – Per cause in corso di accertamento poco prima delle cinque di stamane un’auto che procedeva lungo la autostrada A26 verso Genova si è ribaltata. Gli occupanti hanno riportato ferite non gravi e sono stati ricoverati all’ospedale di Novi in codice bianco. Sul posto oltre a una pattuglia della Polizia Stradale e due ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco. La viabilità è rimasta scorrevole.