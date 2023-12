Alessandria Calcio: è giunto il momento di tirar fuori gli attributi…, se si hanno, e prendere la strada più difficile per tornare in alto

Negli oltre 110 anni di vita, un momento così angosciante, difficile e, per certi versi incomprensibile come quello vissuto dal maggio scorso in qua il Club Grigio non l’aveva ancora vissuto, persino più devastante del “Rovescio-Boiardi”. C’è chi dice che tutto è da imputarsi all’ex patron Enea Benedetto, al suo egocentrismo, alla sua vanità e alla sua ignoranza calcistica. Dopo simile periodo, abbiamo avuto il culo di trovare imprenditori decisi a ripartire anche pagando prezzi altissimi per rimediare a disastri provocati da altri. Le strategie in queste situazioni possono variare: Molinaro e Maione, assieme ai mandrogni che li assecondano nel Cda, hanno preso la strada più difficile, quello del “coraggio” per cui, come diceva il collega e amico giornalista Tiziano Terzani (nella foto) mancato quasi dieci anni fa: “Quando sei a un bivio e trovi una strada che va in sù e una che va in giù, piglia quella che va in sù: andare in discesa è più facile, ma alla fine ti trovi in un buco; a salire c’è più speranza”. Mi riferisco al coraggio di fare tabula rasa di “tutti gli uomini di Enea” e costruire una struttura societaria dal nulla con solo alessandrini a ricoprire ruoli centrali o meno. A parte qualche isolata eccezione, e vedremo se certi “apprendisti stregoni” arrivati qua (non si capisce come e da dove) saranno accettati dalla piazza. I vantaggi di aver costruito una struttura societaria di quasi soli autoctoni sono evidenti quando si parla di sano orgoglio, di riconoscibilità, di spirito d’appartenenza e dignità d’un intero territorio. Da elogiare quindi la volontà di Molinaro e Maione di costruire qualcosa di agile, duraturo ed economico; una struttura pronta per essere utilizzata anche da altri investitori per i quali, portando con sé due figure professionali apicali, c’è la possibilità di “fare calcio” dopo aver cambiato giusto il registratore di cassa e fatte le volture camerali di legge. Tuttavia l’ “operazione-coraggio” ha portato con sé anche lati negativi. Per esempio: oggi la Società si deve far carico di decine di stipendi improduttivi da pagare a tizi dal valore professionale discutibile, portati qua dalla vecchia dirigenza. Purtroppo, per una serie di ragioni difficili da prevedere, anche Ninni Corda, individuato in un primo momento dalla nuova proprietà per gestire la parte sportiva, ha deluso. Il Corda visto qua è diverso da quello visto in altre piazze calcisticamente importanti. Stavolta il sardo non è riuscito a fare quello che ci si aspettava da lui, forse per un suo momento personale difficile, ma il ticket da lui voluto Pirozzi-Gentile in panchina penso sia inadeguato anche per un’Alessandria “nellammerda” come quella di oggi. Forse per Ninni il tentativo di voler fare anche il mister-ombra (almeno credo) è stato uno sbaglio. Anche perché non ha tenuto conto che il DS (o il DT) sono figure profondamente diverse rispetto all’allenatore, anzi, antitetiche fra loro. Il lavoro dell’allenatore è valutato dal DS, le scelte del DS invece sono giudicate dalla proprietà. Il DS sceglie l’allenatore ma non c’è Mister che scelga un DS. E un Mister che ricopre anche il ruolo di DS che fa? Si “autoesonera”? È tornato Banchini e non vorremmo che l’ambiente adesso da lui si aspetti miracoli. Aveva lavorato bene e con buon profitto in autunno sulla panchina grigia. Allora però aveva sostituito l’inconsistente Fiorin, mentre oggi raddoppia. Col mercato bloccato (tanto si vende, tanto si compra, pure questo gravoso particolare è figlio di Enea) sarà Giorgio Danna a tentare di muoversi (l’essenziale: una seconda punta e due quinti tra i quali un mancino in grado di cambiare passo poi, se c’è ancora capienza, pensare alla difesa) e… speriamo bene. L’ultimo aspetto è la figura di Ciancio, e qui invito il lettore a fare una serie di considerazioni. Per età, ruolo, costo e rendimento il suo ingaggio non mi è parso un’ideona. Benché l’abbia “mandato Picone”, sapete dirmi voi in quale squadra il giocatore di gran lunga più costoso è il terzino destro di 37 anni? Da giugno a oggi, poi, ogni volta che è divampata una polemica, lui si è smarcato. Ciancio può decidere se continuare a giocare qua o andare da un’altra parte, ma non deve entrare in diatribe nelle quali la sua figura non ha nessuna valenza. Se vuole fare il dirigente deve studiare un po’ e poi trovare un datore di lavoro che scommetta su di lui. Ora che ruolo assumerà? Quello di leader dello spogliatoio, di giocatore, di Ultras, di amico degli Ultras, di sedicente dirigente con un lauto stipendio da calciatore, di scheggia impazzita? Nel girone d’andata non mi è parso certo un valore aggiunto che il suo nome e la sua carriera sembravano suggerire, e la sfilza infinita di cartellini gialli collezionati ne è la conferma. Ora si deve salvare l’Alessandria dal dilettantismo e da certi inammissibili personalismi, nemmeno se si tratta di un famoso terzino destro amico della Nord.