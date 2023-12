Giovanni Barosini è un fenomeno: dopo essere stato assessore di destra oggi è vicesindaco di sinistra

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e, mio malgrado, devo tornare a occuparmi del Comune di Alessandria e della sua situazione politico amministrativa che, grazie ai postcomunisti del Pd, come succede anche a Novi Ligure, fa sbellicare dalle risate. Cosa sta succedendo a Palazzo Rosso? La nostra amica – ma questo non c’entra – Marica Barrera è stata sollevata dalla carica di vicesindaco di Alessandria lasciando il posto a tale Giovanni Barosini che in questi anni, politicamente, ha razzolato come una gallina nell’aia da destra a sinistra, da sopra a sotto, senza pudore alcuno. Uomo di destra, gradualmente ha raggiunto con Calenda posizioni indecifrabili per arrivare ad essere oggi il vicesindaco di Abonante che, siccome gli vogliamo bene, dovrebbe andare un po’ sotto analisi (paghiamo noi di Alessandria Oggi) per recuperare il buon senso. L’aria di rimpasto all’interno della giunta era nell’aria da settimane, ma non essendo neppure a metà mandato, appare evidente che qualcosa non funziona o non ha funzionato all’interno della “granitica” (si fa per dire) maggioranza trinariciuta. Qualcuno ora sostiene che si tratti d’un ordine di scuderia: a livello nazionale la sinistra in difficoltà di consensi si allarga al centro passando per il partito di Calenda. Peccato che in Alessandria, il rappresentante di Azione, proprio Barosini – che dovrebbe diventare il nuovo “padrone della città” tra poche settimane e sindaco tra pochi anni – non rappresenti nessun pensiero politico, non disponga d’un elettorato politico ma quasi esclusivamente personale come dimostra il fatto che destra o sinistra per lui pari sono in quanto i suoi elettori votano “a prescindere” lui e solo lui. Fammo a fidasse.

Povero Abonante. Un bravo ragazzo, comunista convinto (poverino), desideroso di fare del bene senza sapere a chi e come farlo, idealista e certamente sincero, ma anche un po’ pirla (come quasi tutti i trinariciuti) e mal consigliato.

Ora si è preso a bordo un furbacchione come Giovanni Barosini che fu quel tizio (fammo a fidasse) che voltò le spalle al sindaco Cuttica (centrodestra) a pochi mesi dalle elezioni dopo essere stato assessore (di centrodestra) per quattro anni. Ci dispiace per l’attuale vicesindaco Marica Barrera che ha sopperito alle intemperanze e alle assenze di Abonante con indefessa dedizione, ma che ora rischia seriamente di finire come Maria Goretti. Il partito della spesa pubblica bussa potentemente ai cancelli di Palazzo Rosso e unico difensore dell’alessandrina missione francescana di Fort Alamo resta l’assessora al bilancio Antonella Perrone: basterà a salvare il Comune di Alessandria dal secondo tragico dissesto? Oppure, secondo quello che mi ha sussurrato all’orecchio il Maligno (ma io non ci credo), sarebbe proprio la sanguigna Rita Rossa, oggi capogruppo PD, a voler votare un nuovo dissesto in consiglio non soddisfatta di aver voluto il primo? Speriamo almeno che il povero assessore d’un tempo che fu Giovanni Berrone, con delega al Commercio da poco, ma oggi “in quota a Barosini”, ci metta una pezza, anche se il Maligno mi ha detto (ma io non ci credo) che presto dovrà trovarsi un lavoro. Si aggiunga che ora anche i dirigenti sono stati riassegnati a nuovi incarichi. Insomma il falso storico “facite ammuina” sembra essere diventato il vero ordine di servizio nel Comune di Alessandria. Vedremo da questo caos chi ne uscirà vincitore e chi sconfitto.

A Barosi’, fammo a fidasse…

E io pago.