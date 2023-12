Marica Barrera silurata da Abonante lascia il posto a Barosini in giunta

Alessandria – Si prevede a breve un “rimpasto di giunta” per compattare la maggioranza di centrosinistra che fa acqua da tutte parti. La decisione è stata presa ieri al termine di una riunione fra Partito Democratico, Cinque Stelle, Moderati, Alessandria civica (che fa riferimento a Borgoglio e Ivaldi) e Azione con Barosini, alla presenza del sindaco Giorgio Abonante. Di certo, per ora, sappiamo che Barosini – già uomo di centrodestra, assessore ai Lavori Pubblici col sindaco di centrodestra Cuttica – sarà il prossimo vicesindaco d’una giunta di centrosinistra, con buona pace dell’attuale numero due della giunta Marica Barrera, la grande sconfitta (nella foto). Ma perché far fuori proprio lei che ha sempre lavorato bene? Evidentemente, e come sempre, per i compagni il merito non conta.