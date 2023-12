C’è qualcuno a Novi disposto a comprare per quattro soldi la Centrale del Latte di Alessandria?

Novi Ligure (Franco Traverso) – I Comuni di Alessandria e di Novi Ligure sono soci in affari, ancorché con quote di minoranza, della Centrale del Latte di Alessandria e Asti. Società commerciale la cui assemblea degli azionisti (assenti i nostri) ha deliberato proprio ieri, 29 dicembre, l’ennesimo aumento di capitale sociale (2 milioni) per evitare la liquidazione o – peggio – il fallimento ormai alle porte, ammesso e non concesso che qualcuno di loro sia disposto ad aprire il portafoglio e tirare fuori i soldi. Nata molti anni or sono, la Società aveva caratteristiche cooperative dove la tutela del buon latte nostrano rappresentava l’elemento qualificante e il vantaggio competitivo sul mercato locale. Purtroppo, i tempi, da allora, sono cambiati: chi s’interessa ancora oggi di bere latte a chilometro zero a fronte di prodotti il cui rapporto qualità/prezzo risulta spietatamente migliore? Diciamoci la verità (che poi è sempre la stessa): in un mondo globalizzato e retto (o rotto falistess) da supermercati, catene oligopolistiche e finanzieri ispirati dal diavolo e dal suo sterco (il denaro), non c’è scampo (almeno per ora) per le tradizioni socio-economiche liberali d’un tempo che fu. Peraltro, anche i soci privati della Centrale del Latte ci hanno messo del loro per finire male. Il palese conflitto d’interessi di coloro che sono contemporaneamente soci, amministratori e unici fornitori dell’unica materia prima (il latte) non ha contribuito alla buona e sana gestione dell’azienda. Il Covid ha poi dato il colpo finale. I nostri soci “mandrogni” si sono infine illusi di poter trattare da pari con gli “squali” del settore e prima hanno fatto la manzoniana figura dei capponi di Renzo quindi sono rimasti con un pugno di mosche in mano. Brutto fine partita per i sindaci di Alessandria e Novi (marcati Pd, cioè di quelli che non hanno mai lavorato come il loro presidente Bonaccini) alle prese con bilanci che fanno acqua (e ora anche latte…) da tutte le parti. C’è però una variabile indipendente, per non dire una scheggia impazzita in tutta questa storia perché da Novi potrebbe spuntare chi si compra per quattro soldi il baraccone. Uno che di latte s’intende e che ha molti amici nel settore caseario per i quali è pronto alla trattativa. È un’ipotesi, ma conoscendo certi personaggi id Noeuve, non del tutto campata in aria. Meditate gente… meditate!