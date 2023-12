Sanità in Piemonte: all’euforia di Cirio fa da contraltare lo scetticismo di Anaste

Torino – Il governtore Cirio, a proposito dei nuovi ospedali, annuncia: “L’Inail ha garantito per il Piemonte 435 milioni in più, che portano a oltre 2 miliardi il totale dei fondi a disposizione, per quello che l’assessore Icardi definisce un piano Marshall dell’edilizia sanitaria. Soldi che ci sono – ribadisce Cirio – stanziati con decreto”. L’incontro coi giornalisti sulle nomine Asl diventa l’occasione per tenere il punto e rivendicare i meriti. L’iter per i nuovi ospedali va avanti insomma: Torino, Vercelli, Ivrea, Savigliano, Novara e, forse, Alessandria. Per Cirio “questo è il più grande piano di edilizia sanitaria mai visto da questa regione, un lavoro enorme che poteva fare chi ci ha preceduto e non ha mai fatto”. Non basta perché entro inizio febbraio sarà presentato il nuovo piano sanitario per cui sarà definito il fabbisogno dei posti letto regionali, recuperando quelli tagliati in passato. Ma c’è chi non è entusiasta della cosa come Anaste (Associazione Nazionale Strutture Territoriali e per la Terza Età) il cui vicepresidente, l’alessandrino professor Fabio Tirelli, dichiara: “Il settore cliniche private brucia il 10% del budget della Sanità in Piemonte, sono tutte prestazioni che potrebbe fare il Servizio pubblico, se ben organizzato. Invece il settore RSA di tutti i tipi, compresi gli anziani e i disabili psichiatrici, che sono soltanto loro a dare il servizio, pesa il 3%. E faticano a darlo”. Insomma il problema della sanità in Piemonte, a parte gli annunci elettorali, non è ancora risolto. Il problema, come al solito, sono i costi. Secondo stime attendibili, il tetto di spesa complessiva per la sanità privata supera i 700 milioni all’anno. Se la Sanità pubblica funzionasse meglio forse la spesa diminuirebbe e le Rsa avrebbero maggiore libertà d’azione per quello che è il loro compito.