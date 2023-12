Scomparso da ieri sera il farmacista di Alice Bel Colle

Acqui Terme – Proseguono le ricerche di Mauro Caratti, 67 anni, farmacista di Alice Bel Colle, un Comune dell’acquese, scomparso a Moirano frazione di Acqui. È uscito di casa ieri verso le 18 per fare una passeggiata – come ha detto ai suoi famigliari – senza documenti e senza portarsi dietro il cellulare, e non è più rientrato. Verso sera, avendo perso le sue tracce, la famiglia ha dato l’allarme e sono scattate le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, insieme a una squadra del 118, una pattuglia dei Carabinieri e alla Polizia Locale di Acqui Terme. Secondo le prime indiscrezioni quando è uscito di casa indossava una tuta blu e delle scarpe gialle. Le ricerche sono continuate per tutta la notte e sono in corso anche con l’utilizzo di droni.

Foto tratta da facebook