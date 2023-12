Trovato morto in casa per cause in corso di accertamento

Ticineto – Per cause in corso di accertamento un uomo di 48 anni è stato trovato morto in casa ieri mattina. Alcuni vicini, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, hanno dato l’allarme e sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che per entrare hanno dovuto sfondare la porta. All’interno il corpo senza vita dell’uomo per cui il medico del 118 non ha potuto far niente. I Carabinieri hanno effettuato gli accertamenti del caso per stabilire, insieme al medico legale, l’esatta causa della morte.