Israele siamo noi: denunciamo le atrocità di quei gentleman di Hamas (roba per stomaci forti)

di Max Corradi – Quei quattro gatti di comunisti italiani – rumorosi, puzzolenti e fastidiosi – che appoggiano Hamas, sono una salsa di balordi, in gran parte studenti che, invece di studiare, bloccano le strade, imbrattano i monumenti, spaccano le vetrine e altro. Dovrebbero invece documentarsi su ciò che fanno quelli che difendono, gente di Hamas, che compie ogni crimine di guerra, colpisce a tradimento e si fa scudo dei civili (ospedali e scuole). In un interessante servizio da Gaza pubblicato sulle testate del gruppo Gedi e scritto in base a lanci di agenzia Ansa, si legge, per esempio, che i beduini di Gaza hanno preso prigioniera una donna israeliana e le hanno riservato un trattamento esclusivo: “L’hanno violentata, poi le hanno tagliato il seno e se lo lanciavano per gioco”, come risulta anche da un’inchiesta del New York Times. L’inchiesta porta alla luce quello che i terroristi avrebbero fatto a decine di donne durante l’assalto al rave nel deserto del Negev, a pochi chilometri dalla Striscia di Gaza, che s’è trasformato in un massacro. All’indomani dell’attacco a tradimento (ma i beduini sono capaci di questo e altro, me l’ha detto il Maestro Generale dei Templari – quelli veri – che li conosce bene perché in quei posti ci è andato e ci tornerà) del 7 ottobre 2023 compiuto da Hamas nel sud di Israele, è venuto alla luce un terrificante quadro di violenza sessuale contro le donne.

Quella donna israeliana, orrendamente mutilata, gridava dalla disperazione

Una delle vittime, Gal Abdush, madre di due figli, residente in Israele, è scomparsa dal rave che si è trasformato in un luogo di massacro. Un video virale girato da una donna alla ricerca del suo amico scomparso la mostrava sdraiata sulla strada, parzialmente vestita, col viso bruciato in modo orrendo. Gli agenti di polizia israeliani, sulla base di prove video, ritengono che Gal Abdush sia stata brutalmente violentata. La sua tragica storia è diventata un simbolo degli orrori inflitti alle donne israeliane durante gli attacchi. L’indagine ha identificato almeno sette luoghi in cui donne e ragazze israeliane sono state aggredite o mutilate sessualmente.

Il rave

Il terrore s’è diffuso al rave, nelle basi militari lungo il confine di Gaza e nei kibbutz. Testimoni hanno descritto scene esplicite di donne violentate e uccise in diversi luoghi lungo la Route 232, l’autostrada dove è stato trovato il corpo di Gal Abdush. Secondo il Nyt, medici e soldati volontari hanno riferito di aver scoperto più di 30 corpi di donne e ragazze in uno stato simile a quello di Gal Abdush: gambe divaricate, vestiti strappati e segni di abuso nelle zone genitali. L’articolo riferisce inoltre che il giornale ha visionato fotografie e video inquietanti, incluso il cadavere di una donna con chiodi conficcati nelle cosce e nell’inguine. Un altro video, fornito dall’esercito israeliano, mostrava due soldatesse israeliane morte in una base vicino a Gaza, che sembravano essere state colpite direttamente nelle zone genitali. Hamas ha negato le accuse di violenza sessuale, suscitando indignazione tra gli attivisti israeliani.

Sepolture frettolose

La polizia israeliana, riconoscendo le difficoltà incontrate durante i caotici eventi del 7 ottobre, ha rivelato che inizialmente non si è concentrata sulla raccolta di prove forensi sui corpi delle donne. Il caos, il dolore e i doveri religiosi hanno condotto a sepolture frettolose, con molti corpi che sono rimasti non esaminati. La mancanza di autopsie e di esami sulla scena del crimine ha lasciato le famiglie alla ricerca di risposte. L’indagine ha incontrato ostacoli nella raccolta di prove forensi, tipiche nei casi di violenza sessuale diffusa durante i conflitti. Adil Haque, professore di diritto alla Rutgers ed esperto di crimini di guerra, ha spiegato quali sono le difficoltà, sottolineando che nei conflitti armati si dà priorità alla sicurezza, piuttosto che all’istruzione di casi penali. “Il conflitto armato è molto caotico – ha detto – e molto spesso i casi di crimini sessuali vengono perseguiti anni dopo, sulla base dei resoconti di vittime e testimoni”.

Una testimone chiave, di nome Sapir, ha fornito una testimonianza esplicita, descrivendo la brutalizzazione delle donne da parte di uomini armati. Ha ricordato di aver assistito allo stupro e all’uccisione di almeno cinque donne, sottolineando la brutalità degli aggressori.

Donne fatte a pezzi

Il racconto di Sapir era supportato dalle fotografie del suo nascondiglio e delle sue ferite. A circa 15 metri dal suo nascondiglio ha visto avvicinarsi motociclette, automobili e camion. Ha detto di aver visto circa 100 uomini, la maggior parte dei quali vestiti con tute militari e stivali da combattimento, alcuni con tute scure, entrare e uscire dai veicoli. Ha detto che gli uomini si sono radunati lungo la strada e si sono passati tra di loro fucili d’assalto, granate, piccoli missili e donne gravemente ferite. Era come un punto di raccolta. La prima vittima che Sapir ha detto di aver visto era una giovane donna coi capelli color rame (nella foto a lato), col sangue che le colava lungo la schiena, i pantaloni abbassati fino alle ginocchia. Un uomo l’ha tirata per i capelli, costringendola a piegarsi. Un altro l’ha stuprata, ha detto Sapir, e ogni volta che lei sussultava, lui le affondava un coltello nella schiena. Ha detto di aver poi visto un’altra donna fatta a pezzi: “Mentre un terrorista la violentava, un altro ha tirato fuori un taglierino e le ha tagliato il seno. Mentre uno continuava a violentarla l’altro lanciava il seno amputato a qualcun altro, e loro ci hanno giocato, lo hanno lanciato e lasciato cadere sulla strada», ha detto Sapir secondo il New York Times. La teste ha aggiunto che gli uomini le hanno tagliato il viso e che poi la donna è scomparsa dalla vista”.

Teste mozzate

Più o meno nello stesso lasso di tempo ha visto altre tre donne violentate e terroristi che trasportavano le teste mozzate di altre tre donne. Sapir ha fornito fotografie del suo nascondiglio e delle sue ferite. Gli agenti di polizia hanno confermato la sua testimonianza e hanno rilasciato un video di lei, col viso oscurato, in cui racconta parte di ciò che ha visto. Un altro testimone, Raz Cohen, secondo il rapporto del Nyt, un giovane israeliano che ha partecipato al rave e che aveva lavorato recentemente nella Repubblica Democratica del Congo addestrando soldati congolesi, ha detto che si nascondeva in un letto di ruscello prosciugato, cosa che gli ha fornito una certa copertura dagli assalitori che perlustravano la zona e sparavano a chiunque trovassero, ha detto in un’intervista di un’ora e mezza in un ristorante di Tel Aviv.

A circa 40 metri davanti a lui, ha ricordato, un furgone bianco s’è fermato e le sue porte si sono aperte. Ha detto di aver poi visto cinque uomini, che indossavano abiti civili, tutti con coltelli e uno con un martello, trascinare una donna sul terreno. Era giovane, nuda e urlava (Foto in alto, tratta da un social arabo). Cohen ha detto: “Si riuniscono tutti intorno a lei che è in piedi. Cominciano a violentarla. Ho visto gli uomini che stavano a semicerchio intorno a lei. Uno la penetra. Lei urla. Ricordo ancora la sua voce, urla senza parole. Poi uno di loro solleva un coltello – ha detto – e l’hanno semplicemente massacrata a coltellate e a martellate”. Le immagini che i militanti palestinesi hanno diffuso, con gli ostaggi presi fra gli israeliani, mostrano molte donne, di ogni età. Ragazze e anziane trascinate per i capelli, derise e usate come trofeo di guerra. I tecnici medici volontari dell’emergenza hanno descritto il ritrovamento di corpi con segni di violenza sessuale nel luogo del rave e nei kibbutz, rammaricandosi della loro incapacità di documentare di più, a causa delle regole religiose e della necessità di rispettare i morti. Nonostante le difficoltà, la polizia israeliana continua a scoprire prove di violenza sessuale.

Le marocchinate del terzo millennio

Lo stupro nei conflitti bellici è una specialità araba come le immagini dei terroristi palestinesi che ricordano però altre tristi esibizioni in Europa da parte dei comunisti di Tito come lo stupro e l’infoibamento di molte donne istriane come Norma Cossetto (nella foto a lato).

Quelle dei beduini ci riportano invece a episodi crudeli del nostro passato recente, come le marocchinate, le violenze commesse dalle truppe coloniali francesi (quasi tutti marocchini, cara signora Rachida Hasbane) contro le popolazioni civili in Italia, durante il secondo conflitto mondiale. Una lunga scia di sangue e umiliazioni, iniziata con lo sbarco dei primi reparti francesi in Italia nel 1943 (non solo dei finocchi residenti in Francia, ma soprattutto dei loro schiavi colonizzati) e terminata con la loro partenza per il fronte della Provenza, nel 1944. Una scia che ha avuto il suo acme in Ciociarìa, come ricorda il film di Vittorio De Sica con l’immortale interpretazione di Sofia Loren, ma che non ha risparmiato nessuna provincia in cui abbia fatto la sua comparsa il tricolore dei francesi (buoni quelli!) al cui seguito combattevano le truppe nordafricane e soprattutto marocchine (nelle foto a lato).