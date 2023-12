Le auto sono bloccate in coda e gli automobilisti fanno una partitella a pallavolo

Ovada – Il miracolo di Natale per cui le autostrade tra Piemonte e Liguria erano sgombre e la viabilità scorrevole è finito e ieri, che eravano al 30 del mese: le code sono tornate, soprattutto sulla famigerata A26, Genova – Gravellona Toce, tra Ovada e Masone. Auto ferme in una coda chilometrica e gli automobilisti, anziché incavolarsi come al solito, hanno pensato bene di uscire dall’auto e fare quattro chiacchiere o una partita a pallavolo (foto) in galleria. La scena è stata ripresa da Paolo Carini che l’ha postata su facebook da cui noi abbiamo tratto il fotogramma che pubblichiamo.