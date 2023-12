Pallacanestro Serie A – Bertram al palo anche con De Raffaele

Napoli – Esordio amaro per coach De Raffaele sulla panchina di Tortona. La Bertram Derthona ha infatti perso contro la GeVi Napoli per 81 a 76.Peccato, perché i piemontesi hanno condotto a Napoli per metà gara abbondante, prima di subire la rimonta negli ultimi due periodi. Ottima la partenza di Tortona grazie soprattutto a Obasohan, ma Owens trascina Napoli che chiude il primo quarto in vantaggio 16-15. La musica cambia nella seconda frazione con il sorpasso e l’allungo di Tortona, solo un timeout chiamato dal coach partenopeo Milicic riesce a rimettere i padroni di casa in carreggiata, ma ancora sotto 32-25. Napoli si riprende definitivamente nel terzo quarto, piazzando il contro-sorpasso: ora Tortona è sotto di 10, che diventano anche 14 nell’ultima frazione. Tre triple consecutive di Ross e Candi fanno tornare i Bianconeri a -1 (77-76) a 24 secondi dal termine. Brown è glaciale in lunetta, Ross sbaglia il tiro del pareggio ed Ennis chiude la gara: Napoli vince 81-76.

Gevi Napoli – Bertram Derthona 81-76 (16-15, 16-20, 31-18, 18-23)

Napoli: Pullen 16, Zubcic 19, Ennis 9, G. De Nicolao, Owens 13, Sokolowski 8, Lever, Bamba ne, Mabor, Saccoccia, Ebeling ne, Brown 16. All. Milicic.

Bertram: Zerini 2, Candi 3, Tavernelli ne, Strautins 12, Baldasso 14, Severini 3, Obasohan 13, Weems 4, Thomas 5, Radosevic 5, Ross 11, Noua 4. All. De Raffaele.

Arbitri: Paternicò, Paglialunga, Bartolomeo