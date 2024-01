Capodanno Italia: due donne ferite da proiettili vaganti, pompieri mobilitati per incendi

Italia (Ansa) – Due donne sono ricoverate in gravi condizioni dopo essere state colpite da proiettili vaganti durante i festeggiamenti per il Capodanno, a Napoli e ad Afragola. Una donna di cinquant’anni è rimasta ferita all’addome mentre assisteva dal balcone di casa ai fuochi d’artificio per il nuovo anno, a Napoli.

È accaduto nel quartiere di Forcella. La donna è stata trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini. È in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita,

Una 45enne è ricoverata invece all’ospedale Cardarelli dopo essere stata colpita alla testa mentre festeggiava il Capodanno con i parenti all’interno di un’abitazione ad Afragola, in provincia di Napoli. Accompagnata al pronto soccorso dal personale del 118, è in pericolo di vita.

È di 36 persone ferite – di cui tre minori – il primo bilancio dei botti esplosi nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia. Il dato fornito dalla Questura di Napoli segna un aumento del fenomeno rispetto allo scorso anno quando i feriti a causa dei botti tra Napoli e provincia furono sedici, meno della metà.

Tra i feriti si segnala anche il caso di un algerino di 50 anni ricoverato in prognosi riservata all’ospedale napoletano Vecchio Pellegrini per ferita da arma da fuoco alla spalla destra. L’uomo ha raccontato che, mentre si trovava in via Marina, da un’autovettura in corsa sarebbe stato esploso un colpo di arma da fuoco al suo indirizzo.

Anche in provincia, ad Acerra, due commercianti di 34 e 28 anni hanno fatto ricorso alle cure dei medici dell’ospedale Villa dei Fiori per ferite da arma da fuoco. I due hanno riferito di trovarsi in Corso Meridionale con un banco di fuochi d’artificio quando sarebbero stati avvicinati da due persone in sella a uno scooter che avrebbero chiesto loro del denaro. Successivamente sarebbero stati raggiunti da altre due persone – in sella a un altro scooter – una delle quali avrebbe fatto fuoco al loro indirizzo ferendoli uno alla tibia e l’altro al ginocchio sinistro. Entrambi non sono in pericolo di vita. Sui due episodi sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato.

Capodanno, 703 interventi dei vigili del fuoco per incendi

Sono stati 703 stanotte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 646. Molti interventi hanno riguardato incendi di cassonetti, alcune autovetture parcheggiate in strada.

Il numero maggiore di incendi ai cassonetti secondo le Regioni:

Emilia Romagna 101; Lazio 74; Lombardia 69; Puglia 60; Sicilia 52; Toscana 49; Piemonte 46; Liguria 42; Veneto 39; Campania 38; Marche 25; Sardegna 25; Umbria 22; Friuli Venezia Giulia 21; Abruzzo 16; Calabria 9; Trentino Alto Adige 8; Basilicata 6; Molise 1; Valle d’Aosta 0.

Capodanno: Milano; tensione nella notte, a fuoco mobili accatastati

Capodanno con momenti di tensione nel quartiere San Siro a Milano, dove in via Zamagna e in piazza Selinunte gli agenti del reparto mobile della polizia sono intervenuti per dei giovani che, a più riprese, hanno accatastato masserizie per darle poi alle fiamme e danneggiato il vetro di un veicolo della polizia. Sono invece complessivamente circa 25mila le persone che hanno festeggiato il capodanno in piazza Duomo a Milano.

Le forze dell’ordine hanno controllato in generale circa 1.500 persone, con sei giovani accompagnati in questura perché senza documenti. Altri sei sono stati denunciati in procura: tre per il porto di oggetti atti ad offendere, uno per accensione ed esplosioni pericolose, uno perché inottemperante all’obbligo di dimora nel comune di Torino e uno per il porto abusivo di arma. Centinaia gli agenti di polizia e gli operatori dei carabinieri sono stati impegnati in piazza Duomo, nelle aree limitrofe e nei luoghi di aggregazione come i Navigli, corso Como o il quartiere San Siro.