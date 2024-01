Capodanno: uomo perde una mano per lo scoppio d’un petardo

Pozzolo Formigaro – Nella notte di San Silvestro un uomo di 50 anni residente a Parodi Ligure, mentre partecipava a una festa tra amici per festeggiare Capodanno, per lo scoppio di un grosso petardo è stato gravemente ferito alla mano sinistra. Immediato il ricovero all’ospedale di Novi Ligure dove i medici gli hanno dovuto amputare la mano sinistra prima del trasferimento al Cto di Torino dove si dovrà valutare se siano necessari altri interventi all’arto. I Carabinieri di Novi Ligure stanno effettuando i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Inoltre sono iniziate le indagini per definire la provenienza dei petardi e stabilire eventuali responsabilità.