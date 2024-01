Cassonetti distrutti dalle fiamme nella notte

Alessandria – Stanotte un cassonetto dei rifiuti in Via Basso è andato completamente distrutto avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio e i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dei fatti. I cassonetti bruciati stanotte in città sono in tutto nove, oltre quello in Via Basso, in Via Tiziano, Viale Medaglie d’Oro, Via D’Angennes, Via Mathis, Via della Palazzina, Corso Carlo Marx e in Via Vecchia Torino.