Novi allo sbando: un vigile urbano dirigente dell’ufficio turismo e un ex agente della Guardia di Finanza sale sul palco del teatro

Novi Ligure (Franco Traverso) – Siamo stati facili profeti nel prevedere che la stagione teatrale del Carlo Alberto (per il volgo, Romualdo Marenco) 2023 – 2024 fosse una chimera, una sorta di araba feniche “che vi sia ciascuno lo dice, dove sia nessun lo sa” (Metastasio). Dalla previsione del rendiconto economico della stagione teatrale si evince senza ombra di dubbio che, oltre al figlio di Robbiano (grande autore teatrale, grande attore e grande regista) faranno lavorare anche tale Lazzaro signor Danilo (foto a lato), un ex agente della Guardia di Finanza attualmente consorte – o compagno – di tale Vignola signora Chiara (nella foto in alto) in quota Pd di Mario Lovelli, dal sorriso smagliante, già consigliere comunale del Pd, poi direttrice del Museo dei Campionissimi – che è una schifezza indescrivibile, stipendificio di amici e amici degli amici, perennemente in passivo – promossa funzionaria comunale del settore turismo e commercio. Cioè, in soldoni, è quella che firmerà le determine e terrà i rapporti tra Comune e teatro Carlo Alberto (volgarmente detto Romualdo Marenco). Forse c’è un po’ di conflitto d’interesse? Forse. La bella Chiara Vignola (che sia una bella donna è l’unica cosa certa di cui siamo a conoscenza) è ora alle dirette dipendenze del capo dei ghisa Caruso dottor Armando che è un compagno tuttofare diventato anche dirigente del settore Turismo (solo a Novi un comandante dei vigili può occuparsi di Turismo). Il signor Caruso dottor Armando è quello che ha imposto la determina per pagare il contratto di servizio alla Fondazione Teatro Marenco, dimenticandosi l’Iva (immagine a lato), obbligatoria per legge trattandosi d’una somma prevista per un Contratto di Servizio Pubblico. Non basta perché neanche la sua attuale collaboratrice Chiara Vignola non ha mai brillato per buona amministrazione in quanto dopo essere stata consigliere comunale del Pd ed assistente di Lovelli – “conditio sine qua non” per fare carriera in Comune a Noeuve – aveva vinto un bando per la direzione del Museo dei Campionissimi. Un baraccone brutto e arredato coi piedi, con esposta la bicicletta d’un pizzaiolo, museo che in più di 10 anni non è mai decollato e costa ai novesi decine di migliaia di euro senza nessun ritorno perché i biglietti venduti sono pochissimi. Ed è proprio quest’estate che, alla luce degli ottimi risultati alla direzione del museo, la bella Chiara dal sorriso smagliante (nella foto in alto) è stata promossa dalla Giunta Muliere capufficio del settore “Commercio e Turismo” alle dipendenze di Caruso dottor Armando, dopo che la brava dottoressa Monocchio aveva abbandonato la nave di Novi per andare a fare lo stesso mestiere al Comune di Fresonara. Risultato è che l’ufficio targato Caruso-Vignola ha già dovuto buttar giù il rospo d’una sonora bocciatura al bando dei distretti urbani del commercio del Piemonte (quei id Noeuve sono arrivati ultimi con un punteggio lontanissimo dalla sufficienza) dovendo accettare un finanziamento ridicolo da parte della Regione Piemonte per la manifestazione Dolci Terre (finanziato solo al 35% rispetto all’80% che hanno ricevuto molte altre realtà piemontesi). Insomma, è un minestrone bestiale e i novesi devono sapere che la città è governata da incompetenti e fannulloni. Non è finita perché siamo venuti anche a sapere che i reggitori del Comune di Novi, disperati e con la bava alla bocca, oltre che essere alla canna del gas, rendendosi conto che la barca va negli scogli, stanno facendo uscire un bando per cercare un nuovo dirigente. Ma è l’ultima, drammatica carta da giocare per un’amministrazione di compagni ignoranti e incapaci che stanno demolendo quello che era cento anni orsono un gioiello di città. Cercano un dirigente ma non lo trovano perché nessuno vuole venire a Novi, un Comune che sta svaccando. Casanova e Tedeschi che, nonostante quello che si pensi, sono nostri amici, fanno ancora in tempo a salvarsi: non vale la pena immolarsi per certa gente.

Non c’è niente da fare: se in una stalla ci sono nove asini e un cavallo, e fanno le elezioni, vincono gli asini.

Meditate gente, meditate.