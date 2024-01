Sezzadio – Per fortuna era disabitata la cascina in Via Romita adibita a magazzino andata a fuoco stanotte per cause in corso di accertamento. I Vigili del Fuoco di Alessandria e Valenza sono intervenuti verso le tre per avere ragione delle fiamme. Hanno lavorato tutta la notte per domare l’incendio. Ingenti i danni, nessuna vittima.