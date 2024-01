All’ultimo dell’anno va a fuoco un alloggio: danni gravissimi, due gattini carbonizzati, residenti all’ospedale

Castello d’Annone (AT) – I due gatti domestici non hanno trovato scampo e sono morti carbonizzati nell’incendio scoppiato nell’alloggio al primo piano d’una villetta di Via Mondo. Evacuato anche l’alloggio al piano terra dove abita una signora di 91 anni. Questo il bilancio del rogo che ha semidistrutto l’immobile, scoppiato, stando ai primi accertamenti dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri giunti sul posto, intorno all’ora di pranzo di domenica 31 dicembre. Secondo i primi riscontri le fiamme si sarebbero sprigionate da una stufa a combustibile liquido, mentre in casa c’era la coppia (marito e moglie) residente nell’alloggio e i loro due gatti. I due residenti sono finiti all’ospedale con ustioni in tutto il corpo mentre i due animaletti sono morti. L’alloggio per il 60% sarebbe stato distrutto, quello al piano di sotto, abitato da una signora di 91 anni che è scampata alle fiamme, è stato evacuato.