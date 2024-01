Disastro autostrade: torna la solfa delle code chilometriche

Alessandria – Dopo il “Miracolo di Natale” con le autostrade che collegano il Piemonte alla Liguria finalmente sgombre e scorrevoli, passata la festa gabbato lo santo, e nelle tre arterie A6; A26 e A7 che collegano le due regioni sono tornate le code chilometriche. Il 2024 inizia sostanzialmente come era finito il 2023, che a sua volta aveva proseguito l’andazzo degli anni precedenti, caratterizzati dai tanti interventi di messa in sicurezza di gallerie e viadotti sul nodo autostradale di Genova e della Liguria. A causa del solito e sempiterno cantiere per l’ammodernamento della galleria Manfreida tra Ovada e Voltri, passando da Masone, in direzione Genova si viaggia su una sola corsia, con ben 9 i chilometri di coda verso il capoluogo ligure registrata nel corso della mattinata. A chi da Milano viaggia in direzione di Genova, Autostrade consiglia di percorrere la A7 (Milano-Serravalle-Genova), dove si registra “solo” una coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per la riduzione della carreggiata.