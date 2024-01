Alessandria Calcio: licenziato l’attaccante Michele Volpe

Alessandria – Continua l’epurazione di dirigenti e giocatori dell’Alessandria Calcio. Oggi è stato licenziato l’attaccante Michele Volpe proveniente dal Frosinone e acquisito dall’Alessandria Calcio nell’agosto scorso. In un comunicato diramato nel tardo pomeriggio si legge: “L’U.S. Alessandria Calcio 1912 comunica la risoluzione del contratto con il giocatore Michele Volpe. Ringraziandolo per l’impegno profuso e per l’apporto dato alla squadra, porgiamo a Michele i nostri migliori auguri per il suo futuro sportivo. Alessandria, li?3 gennaio 2024 U.S. Alessandria Calcio 1912 Ufficio stampa”.