È mancato Alberto Masoero giornalista e volto della Rai

Novi Ligure (Red) – Dopo una lunga malattia è deceduto ieri nella sua casa di Novi il collega Alberto Masoero all’età di 81 anni. Era nato ad Acqui terme il 26 ottobre 1942 (ma la famiglia era residente a Ponzone, paese dove Masoero ha vissuto l’infanzia prima di trasferirsi a Novi Ligure con la famiglia). Laureato in Scienze Politiche all’Università di Genova (1965), giornalista professionista, entrava in Rai dove, dal 1976 è stato capo servizio della redazione economico-sindacale del TG1 a Roma. Ha lavorato insieme a volti noti dello schermo quali Bruno Vespa, Paolo Frajese, Bruno Pizzul, Nuccio Fava, Angela Buttiglione. Trasferito alla sede Rai di Milano, Masoero era il commentatore della giornata borsistica del TG1 delle 13:30. Oltre a occuparsi di cronaca negli “anni di piombo”, ha fatto parte della redazione radiofonica del “GR2 Economia” condotto da Gustavo Selva. Ha collaborato anche a “Novantesimo Minuto” di Paolo Valenti e Maurizio Barendson e alla “Domenica Sportiva” di Maurizio Barendson. Nel 1978 lasciava temporaneamente la Rai per diventare capo ufficio stampa di Assolombarda, l’associazione imprenditoriale con sede a Milano. Rientrato in Rai a Roma, riprendeva la conduzione del TG1 delle 13:30 e collaborava alla rubrica settimanale di Tam Tam di Bruno Vespa. Nel 1983 passava al TG2 come capo redattore e conduttore del TG Notte. È stato anche inviato ai convegni OPEC di Caracas, Abu Dhabi, Stoccolma, Vienna e Doha. Ai tempi di Cesare Romiti, dal gennaio 1984 entrava in Fiat (Italia e Estero) come capo ufficio stampa. Successivamente ha collaborato col quotidiano La Stampa quindi, dopo essere andato in pensione, ricopriva l’incarico di direttore responsabile del settimanale Panorama di Novi dal 2005 al 2018. È stato impegnato anche in politica ricoprendo la carica di consigliere comunale del Pli a Novi Ligure negli anni ottanta. È con commozione che ricordiamo un grande professionista, un amico sincero, intelligente e generoso. Alla famiglia Masoero va l’espressione del più profondo cordoglio delle redazioni di Alessandria Oggi e di Brevi Web.