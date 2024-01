Terzo Valico e Logistica: chiuso il triangolo Torino-Milano-Genova

Alessandria – Come la tratta ferroviaria Genova-Milano anche il Frecciarossa Torino-Genova impiegherà un’ora per collegare le due città, esattamente come il suo gemello Genova-Milano. Naturalmente (siamo in Italia dove comandano i raccomandati del Pd) doveva succedere entro la fine di quest’anno ma accadrà, se tutto va bene, nel 2026 quando finalmente i tre lati del triangolo industriale saranno uniti dall’alta velocità. Il programma dei lavori prevede il completamento dell’opera a giugno 2026, in linea coi tempi del Pnrr. A dimostrazione di ciò è l’attivazione del 23 dicembre scorso dei primi 8,5 chilometri di linea nel tratto a Nord, Tortona-Milano. Il progetto del Terzo Valico ha ottenuto 290 milioni di finanziamento in più del previsto Pnrr.

Intanto è prevista per il 15 gennaio la riapertura della linea ferroviaria Novi Ligure-Tortona dopo lo stop è stato dovuto ai lavori del Terzo valico. I nuovi treni partiranno da Novi alle 6,20 con fermata a Rogoredo e arrivo a Milano Centrale alle 7,55; alle 6,39 con arrivo alle 8,23 a Milano Certosa; alle 7,22 e arrivo nella stessa stazione milanese alle 9,05. Alle 7,43 partirà anche un servizio bus con cambio a Tortona e attivo a Milano centrale alle 9,30. Dal capoluogo lombardo per Novi i treni partiranno, con fermata a Rogoredo, alle 16,30 da Centrale e arrivo alle 18. Da Porta Garibaldi partenza alle 17,17, fermata a Novi alle 19 e arrivo ad Arquata Scrivia. Lo stesso per il treno delle 18,10 da Centrale che fermerà a Novi alle 19,37. Il treno delle 19,25 dalla stazione Centrale arriverà a Tortona alle 20,30. I passeggeri dovranno poi salire su un bus per Novi e arrivo alle 21,05.