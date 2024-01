Alla conferenza del centrodestra scoppia il “Caso Bertoli” mentre l’amministrazione di centrosinistra “paralizza la città”

Novi Ligure – Ma la signora Giorgia Meloni sa cosa sta succedendo a Novi Ligure? Lo sa o non lo sa che il suo rappresentante in consiglio comunale vota sempre con la sinistra e col sindaco Pd Muliere? Lo sa o non lo sa che nelle varie conferenze stampa del Centrodestra il consigliere FdI Marco Bertoli (nella foto a lato in mezzo alle sue vacche, tratta da “Il Moscone”) è sempre assente? Anche ieri alla conferenza stampa di Lega-Lavoriamo per Novi e Forza Italia, che si è tenuta a partire dalle 18:00 nel Salone di Rappresentanza del Comune in via Giacometti 22, in merito ai lavori consiliari svolti finora, Bertoli non c’era, presenti i consiglieri Giacomo Perocchio, Maria Rosa Porta, Pino Dolcino e Oscar Poletto. “Zero risultati e futuro incerto – questo in sintesi, il leitmotiv politico del Centrodestra emerso dall’incontro – mentre Muliere non ha nemmeno avuto il coraggio di fare la conferenza stampa di fine anno perché non ha nulla di positivo da presentare ai cittadini”. Lo ha detto il capogruppo della Lega Perocchio. Per i relatori, il 2023 del Pd Novese ha portato solo notizie negative alla Città, manca progettualità, e la dimostrazione sta nella sonora bocciatura nei bandi per ottenere importanti fondi, dai Distretti Urbani del Commercio agli impianti sportivi. Novi è rimasta a bocca asciutta. “La Giunta – ha aggiunto Perocchio della Lega – sta perdendo mesi importanti anche sul finanziamento PNRR per la riqualificazione del Parco Castello e non ha ancora spiegato come saranno abbattute le barriere architettoniche”. Per Maria Rosa Porta in sette mesi (questa maggioranza si è insediata a maggio 2023) è stata presentata una bozza di bilancio “tecnico” dove non ci sono i soldi annunciati dal Sindaco per le assunzioni, la manutenzione, gli asfalti e la stagione teatrale. Vibranti le critiche a Marco Bertoli di Fratelli d’Italia responsabile, secondo i relatori, di una dolorosa rottura nel Centrodestra in Consiglio Comunale, salvo poi appoggiare la Giunta Muliere o astenersi su importanti delibere di bilancio che caratterizzano la differenza tra maggioranza e minoranza. L’opposizione ha anche ricordato i finanziamenti persi circa il bando sport e periferie, e quello regionale sul commercio.