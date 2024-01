Alla guida d’un autobus perde la vita in un incidente stradale

Cessole (AT) – Ha perso la vita in un incidente stradale l’autista dell’autobus partito ieri sera verso le otto e venti lungo la provinciale 25, nel territorio di Cessole a circa venti chilometri da Acqui Terme diretto ad Alba. L’uomo, Alessio Pisano di 55 anni, residente a Cortemilia, era all’ultima corsa della giornata di lavoro. Tra i passeggeri solo due feriti, due minorenni che sono stati portati all’ospedale infantile di Alessandria. Una delle ipotesi al vaglio è quella d’una brusca manovra del bus per evitare qualcosa caduto dal furgone coinvolto nell’incidente: un mezzo attrezzato per lo street food e, in particolare, per la preparazione e la cottura della farinata, con tanto di forni allestiti al posto del cassone. Il conducente del furgone è stato ricoverato all’ospedale di Acqui Terme in codice rosso. Sul posto i Vigili del Fuoco, due ambulanze del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.