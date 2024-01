Pallacanestro Coppa Campioni – Cambia l’allenatore ma la Bertram è sempre al tappeto

Casale Monferrato – Ko in gara 1 per la Bertram che vede sfumare la partita nel finale. 70-71 per il Galatasaray nel play-in che permette l’accesso alla fase finale della Champions League di Basket. Primo quarto che si apre con un parziale di 8-0 a favore della Bertram: Weems, Obasohan e una tripla di Ross scaldano il match. Imminente il recupero del Galatasaray che si porta sul 9-10. Baldasso con una tripla riporta il punteggio sul 19-18 e la chiusura del primo quarto vede i padroni di casa avanti 22-20. In apertura di secondo quarto un parziale di 2-12 proietta i turchi in avanti, una tripla di Weems e un canestro di Ross riavvicinano Tortona che però va all’intervallo sul 33-37 (11-17). Al rientro dagli spogliatoi un nuovo parziale Bianco- nero di 9-1 permette alla Betram il sorpasso: non ci sta il Galatasaray che prima con Prepelic e poi con Mccormack si riavvicina. Si va all’ultima frazione sul punteggio di 50-49.(17-12). Nell’ultimo quarto conduce interamente il Galatasaray che dal + 8 si fa raggiungere da una tripla di Baldasso per poi chiudere il match ai liberi.

Bertram Derthona – Galatasaray Ekmas 70-71 (22-20/33-37/11-17/50-49/17-12/20-22)

Tortona: Noua 4, Ross 6, Candi, Errica ne, Strautins 4, Baldasso 16, Weems 11, Severini 11, Obasohan 8, Thomas, Zerini, Radosevic 10. All. De Raffaele.

Galatasaray: Walden 6, Kabaca 5, Halilovic 6, Bost 7, Geyik ne, Prepelic 23, Radebaugh 4, Vatan ne, Yeboah 2, Tuncer ne, McCormack 16, Koksal 2. All. Mitrovic.