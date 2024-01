Alessandria – Stamane verso le 6, Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri e della Polizia Locale intervenuti sul posto, un’auto è finita a velocità sostenuta contro alcuni pali segnaletici in Corso Borsalino davanti al supermercato Esselunga. La squadra del 118 intervenuta ha prestato le prime cure all’automobilista successivamente trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.