Alessandria – Ieri pomeriggio poco dopo le sei si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolte una bicicletta e un’auto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte della Polizia Urbana un’auto proveniente da Viale Massobrio ha urtato un ciclista che si stava dirigendo in Via Marengo, all’altezza del McDonald. Il ciclista è caduto ma non avrebbe riportato contusioni preoccupanti ed è stato medicato dalla squadra del 118 giunta sul posto.