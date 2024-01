Incidente stradale tra due auto, due feriti non gravi

Capriata D’orba – Ieri pomeriggio verso le sei e mezza lungo la strada provinciale 155, nel tratto tra Capriata d’Orba e Pratalborato frazione di Capriata d’Orba, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e all’ambulanza del 118, due auto si sono scontrate frontalmente per poi cappottarsi. Uno dei conducenti è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo ed è stato estratto grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, mentre l’altro veicolo alimentato a Gpl ha preso fuoco (ma va?) ma per fortuna l’automobilista era già uscito. Rallentamenti alla viabilità per i soccorsi e i rilievi. Le condizioni dei due automobilisti non desterebbero particolari preoccupazioni, anche se è stato necessario il loro ricovero agli ospedali di Alessandria e Novi.