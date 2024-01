Calcio Serie C – Alessandria sconfitta al 91’

Novara (Novara 1 – Alessandria 0) – L’Alessandria perde anche a Novara ma, dato l’andamento del match, un pareggio a occhiali non avrebbe stonato. È stato un incontro noioso ed equilibrato, ma al 91’ Scappini di testa ha messo Ko Liverani. I Grigi hanno annaspato fin dall’inizio e s’è avuta la sensazione che i padroni di casa non volessero infierire. È chiaro che i Grigi ormai, e purtroppo, sono più adatti alla Srie D che al rango di professionisti: visione di gioco zero, carica agonistica zero, tattica inesistente, per cui tutto è lasciato all’improvvisazione. Nella ripresa i nostri cercano qualche sortita ma Desjardinis è decisivo a mettere una pezza sul tentativo di Mastalli su assist di Pellegrini. È di fatto l’unica occasione dell’Alessandria che per tutto il resto della partita s’è difesa. Al 91° quando l’incotro sembra avviarsi al termine a reti inviolate, arriva l’ex Scappini che, entrato 75’ al posto di Corti, mette Ko l’Alessandria con un preciso colpo di testa. I Grigi a questo punto li chiameremo “I Persiani ” perché vanno sempre al tappeto.

Novara: Desjardins, Urso, 5 Bonaccorsi, Di Munno (82′ Gerardini), Donadio, Corti (75′ Scappini), Khailoti, Calcagni, Ranieri, Boccia (82′ Lancini), D’Orazio (68′ VilhjalmssonAllenatore: Gattuso.

Alessandria: Liverani, Nichetti, Gazoul (75′ Magni), Rota, Pellegrini, Nunzella (60′ Pellitteri), Ciancio, Mastalli, Foresta, Ercolani, Sepe (60′ Rossi). Allenatore: Banchini.

Gol: 91’ Scappini.

Arbitro: Roberto Lovison di Padova.

Corner: 4–4

Recuperi: 1+5