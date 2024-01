I Grigi perdono

Da quel pareggino (0-0) scaturito nel 1°turno d’Andata dell’agosto scorso sono trascorsi pochi mesi, calcisticamente un secolo per i due club un’era geologica. Entrambe le società sono cadute in una crisi societaria nera, hanno cambiato proprietà, il volto dei rispettivi organici, direzione sportiva, guida tecnica. È mutato insomma tutto quello che in una stagione sportiva è possibile. Il Novara è stato acquisito da Lo Monaco e i suoi, un manager siciliano diventato famoso perché Mou, appena arrivato all’Inter, lo sbeffeggiato in Eurovisione. I Grigi invece sono passati dal disastro annunciato (e poi messo puntualmente in atto) Enea Benedetto all’imprenditore Molinaro con Maione DG, Danna DS e Banchini in panca, mister appena reintegrato sulla panchina mandrogna che, tra ottobre e novembre, aveva ottenuto a sorpresa le uniche tre vittorie colte in stagione: prima e dopo di lui il Deserto dei Tartari, grazie al sopravvalutato Fiorin e il malcapitato Pirozzi. E’ appena partito il Mercato di Gennaio con I Grigi ultimi in classifica con 13 punti e il Novara con 15. Sul mercato, mentre il Novara si muove facendo rumore, l’Alessandria (ora con Cusumano e Mangni in più ma senza Siafa partito per la Coppa d’Africa) è strangolata da una serie di vincoli devastanti che la vecchia proprietà (Enea Benedetto, sempre lui) non ha rimosso a metà autunno. Basta guardare la classifica per rendersi conto che la partita che sta per cominciare, almeno per i Grigi, non è una partita bensì “la partita”. Il tutto mentre Banchini mette le mani avanti, perplesso dalle condizioni fisiche e mentali nelle quali versa il “suo” gruppo dopo un mese di interregno. Tra l’altro i due mister di oggi (Gattuso e Banchini) si incrociano ancora dopo essersi frequentati a lungo a Como, il primo come mister in seconda (poi subentrato) e l’altro come allenatore titolare poi avvicendato.

La partita

3-4-1-2 novarese contro un 3-5-1-1 ospite, tanto per cominciare, e i Grigi giocano con Foresta in prima linea per la cronica mancanza di punte a disposizione, quindi sarà un 3-5-1-1. Il Novara comincia meglio, gestisce, tenta di sorprendere gli avversari ma la prima metà della contesa conferma lo 0-0 iniziale. Alla mezzora i padroni di casa costruiscono due manovre pericolose ad ampio respiro che coinvolgono tutti i reparti e i Grigi soffrono queste situazioni. La squadra di Banchini continua a subire senza riuscire a prendere in mano il palino del gioco: ha rischiato poco fin qui ma pure la difesa mandrogna è rabberciata al meglio (vedi Nunzella difensore centrale sinistro) quindi, ogni volta che viene attaccata, mostra la corda e …San Liverani. Al 43’ primo corner per gli ospiti ma senza esito mentre il primo tempo sta scandendo gli ultimi minuti. Adesso tutti al calduccio per il riposo con il risultato ancora bloccato. La ripresa. I Grigi creano una mezza opportunità al 50’: speriamo che questa situazione metta un po’ di pressione ai padroni di casa i quali finora si sono mossi a loro piacimento senza preoccuparsi della fase difensiva. In effetti il riposo, a giudicare dai primi minuti della ripresa, sembra aver fatto bene ai Grigi benché Corti al 56’ ha la palla buona per il vantaggio ma non la sfrutta. Nella prima parte della ripresa i ragazzi di Banchini si riprendono un po’, all’ora di gioco entra il mancino Rossi, Ciancio si mette a giocare da braccetto destro, esce Nunzella e la squadra così concepita sembra più bilanciata e all’80’ comincia il conto alla rovescia con il risultato ancora inchiodato sullo 0-0. All’85’ occasione gol dei Grigi grazie al duo Pellitteri-Foresta ma la palla muore sul fondo. Al 90’ invece è il Novara ad andare in vantaggio grazie allo stagionato Scappini che di testa in area gira imparabilmente un cross dalla tre quarti.

Conclusioni

Il Novara ha giocato un po’ al calcio, i Grigi ci hanno solo provato nella ripresa (non c’erano le condizioni di poterlo fare, però, o almeno così ci aveva avvertito il mister alla vigilia). Una partita che il Novara ha meritato di vincere per occasioni e qualità della manovra quindi il risultato è da accettare.

Le pagelle

Liverani 7 – Ottima parata al 9’ su tentativo di Urso e poi al 41’ su D’Orazio. Ancora il migliore dei nostri.

Ciancio 5 – 5° a destra. Fatica a entrare nel ruolo grazie al suo passo cammellato. Nei primi 45’ si lascia infilare almeno tre volte dalla sua parte e non ha rappresentato certo una garanzia. Dopo i primi cambi (60’) passa a fare il braccetto destro sostituito nel ruolo da Pellegrini che cambia settore di campo. Temevo che oggi avesse rinunciato al suo proverbiale cartellino giallo ma se lo aggiudica giusto sulla linea di lana.

Rota 6 – Centrale difensivo a destra. Assieme a Ercolani e a Liverani regge l’impatto degli avversari.

Ercolani 6 – Centrale di difesa. Primo tempo positivo il suo, fra i pochi con la maglia grigia a meritarsi un’ampia sufficienza. Benino anche la ripresa. Sulla rete subita Scappini è stato bravo ed esperto.

Nunzella 5 – Braccetto difensivo mancino. Non è un difensore puro ma si aggiusta come può grazie alla sua esperienza nei primi 45’. Sostituito all’ora di gioco.

Rossi (63’) sv – Si occupa della fascia mancina mentre Pellegrini torna nel suo ruolo (5° a destra) con Ciancio che rincula accanto a Rota.

Mastalli 5 – Mezzala sinistra. Pensare che il nostro centrocampo oggi debba costruire gioco è un sogno. Davanti siamo inconsistenti, non si regge palla e ogni volta che la sfera arriva nella tre quarti avversaria ritorna nella tua metà campo a tempo di record. I Grigi quindi oggi, almeno nei primi 45’, hanno badato solo a distruggere il gioco altrui ma di calcio propositivo non ne abbiamo visto …. né lo possiamo pretendere.

Nichetti 4,5 – Play di centrocampo. Pure lui è compassato e legnoso, sempre scavalcato dalla palla e dalle azioni altrui

Sepe 5- Mezzala destra. La palla viaggia sempre con la neve sopra nel primo tempo e per i mediani grigi catturare una palla giocabile è come vincere la lotteria. Un’ora di gioco per lui ma non entra mai nel vivo del gioco.

Pellitteri (61’) sv – Entra nel clou del match.

Pellegrini 5,5 – Esterno sinistro. Tutto destro si aggiusta come può, esattamente come hanno fatto tutti i suoi nel primo tempo. Al 60’ Banchini ha pietà di lui (e di noi) e lo mette a destra, arretrando Ciancio sulla linea dei terzini.

Gazoul 5 – Attaccante centrale. E già che le punte scarseggiano il ragazzo pensa bene di farsi ammonire al 17’ e ne rischia un’altra poco dopo.

Mangni (72’) sv – La punta di colore ingaggiata dal Lecco in settimana fa il suo esordio con la maglia grigia rilevando Gazoul.

Foresta 5,5 – Sotto punta. Caracolla fra le linee per tutti i primi 45’ ma si guadagna qualche contrasto vinto. Nella ripresa ha la palla del vantaggio ma non va.