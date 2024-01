A Novi pubblicano i bandi di concorso a tempo scaduto

Novi Ligure (Franco Traverso) – Siamo all’ennesimo pasticcio per quanto riguarda la gestione del Comune. Infatti a inizio dicembre la nota “Giunta Muliere” ha modificato in fretta e furia il Piano del fabbisogno del personale del 2023 inserendo il concorso per l’assunzione di un dirigente a tempo determinato (ex articolo 110), modifica fatta per pubblicare il bando entro la fine del 2023. Peccato che il bando è stato pubblicato giovedì 4 gennaio 2024. Senza il nuovo piano del personale e col Comune sprofondato in esercizio provvisorio senza bilancio, non si possono fare assunzioni per cui il bando è la solita tragicomica barzelletta dei Cumpogni id Noeuve. Ma, come se non bastasse, su questo bando è comparsa una determina del dirigente ad interim Piergiorgio Cabella dell’ufficio personale dove si legge: “Si procederà all’effettivo impegno di spesa anche allo scopo di verificare che sia sempre rispettato il principio della sostenibilità della spesa di personale”. Noi l’italiano lo conosciamo abbastanza per il mestiere che facciamo, ma questa belinata non riusciamo proprio a capirla, tutto quello che si capisce è che non si sa nemmeno se si troveranno i soldi per pagare lo stipendio al nuovo dirigente. L’assessora Carraturo nel suo schemino di bilancio, che prima o poi presenterà, avrà previsto questo capitolo di spesa? Non credo. Intanto il sindaco, come al solito, ha fatto perdere le proprie tracce perché teme che qualcuno presenti una segnalazione per il fatto che questa procedura è illegittima. E poi, non sarà mica che abbiano già in mente chi assumere? Intanto i dirigenti bravi se ne vanno da Novi a gambe levate come la dottoressa Lorenza Monocchio.