Da Fratelli d’Italia Alessandria – Precisazioni sul “caso Bertoli” di Novi

A seguito della conferenza stampa dei partiti alleati Lega e Forza Italia riteniamo opportune alcune precisazioni. Rinnoviamo la fiducia alla nostra rappresentanza in consiglio comunale a Novi Ligure, precisando che sugli atti fondamentali dell’opposizione quali il documento unico di programmazione e il bilancio la contrarietà non è mai stata messa in dubbio, mentre alcune proposte di opposizione attiva sono state portate dal nostro consigliere e si sono rivelate utili per migliorare la qualità dell’amministrazione e la vita dei novesi. Su questo non ci sentiamo di muovere alcuna critica, mentre sarà nostra cura convocare una riunione delle segreterie provinciali e cittadine allargata ai consiglieri comunali per individuare forme responsabili di opposizione che possano trovare unanimità tra i componenti di centro destra del consiglio comunale, unità che ribadiamo non deve essere da alcun atto, da qualsiasi parte provenga anche quella del nostro partito, minata e messa in discussione.

Il Vicesegretario regionale Federico Riboldi

Il presidente cittadino di Novi Ligure Enzo Ferrarese