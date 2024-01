Fratelli d’Italia è con Bertoli, la minoranza a Novi è spaccata

Novi Ligure (Franco Traverso) – Il consigliere comunale Marco Bertoli eletto per Fratelli d’Italia ormai è schierato con la giunta di sinistra. Lo ribadisce senza mezzi termini il capogruppo della Lega Giacomo Perocchio che aggiunge: “Effettivamente questo spiega tutto. Bertoli insieme al gruppo del Pd contro la minoranza di centrodestra. La foto (sopra, n.d.r.) è fin troppo esplicita”. In effetti, nonostante Bertoli voti continuamente col Pd del sindaco Rocchino Muliere, la segreteria provinciale di Fratelli d’Italia con a capo il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi, sembra far finta d niente e giustifica il comportamento anomalo del suo rappresentante a Novi. In una nota del partito della Meloni si legge: “Rinnoviamo la fiducia alla nostra rappresentanza in consiglio comunale, precisando che sugli atti fondamentali dell’opposizione quali il documento unico di programmazione e il bilancio, la contrarietà non è mai stata messa in dubbio”.