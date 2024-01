Sulla sparatoria di fine anno targata Fratelli d’Italia l’onorevole Delmastro finisce in Procura

Vercelli – Continuano le indagini sullo sparo della fine dell’anno a Rosazza e si attende domani l’udienza dell’onorevole Andrea Delmastro, importante esponente di Fratelli d’Italia e attuale sottosegretario. Si indaga sul colpo di postola sparato dall’onorevole di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo presente alla festa insieme a Delmastro nel salone della Pro Loco. Stranamente Delmastro ha fatto sapere di non aver visto né sentito nulla (fa un po’ come il suo collega Bertoli a Novi – nella foto a lato – che vota col Pd ma non lo sa). Gli è che l’esuberante onorevole-pistolero ha beccato Luca Campana, un operaio di 31 anni colpito dal proiettile a una gamba, per cui è finito all’ospedale. Intanto nei confronti di Emanuele Pozzolo pende la denuncia presentata da Campana. Due le possibili strade che il procuratore potrebbe seguire: aspettare gli accertamenti tecnici sul materiale inviato agli specialisti del Ris di Parma o sentire il deputato, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere e aspettare a sua volta la relazione dei suoi consulenti che saranno presenti agli accertamenti irripetibili sulla pistola e sullo stub, cui Pozzolo avrebbe acconsentito solo qualche ora dopo il fatto, senza poi fornire i suoi abiti che sarebbero invece stati preziosi per determinare a che distanza si trovava dallo sparo. Pozzolo era stato riletto segretario di Fratelli d’Italia a Vercelli, incarico che al momento non può ricoprire dopo che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ottenuto che sia deferito ai probiviri e sospeso dal partito. Un po’ poco per un tizio che ha sparato a un signore che è finito, per questo, all’ospedale.