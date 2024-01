Pallacanestro Serie A2 – Novipiù cede al supplementare

Cremona – Serve un supplementare alla Juvi Cremona per superare la Novipiù Monferrato Basket. 110-103 recita il tabellone finale al termine di un match tiratissimo. Decisivo sicuramente il nuovo innesto dei cremonesi Shahid con 33 punti ma i Rossoblù ci hanno provato in tutti i modi meritandosi di giocarsi il tutto per tutto nei 5’ aggiuntivi. Un super canestro di Pepper da tre punti congela il punteggio sul 89-89 alla fine dei regolamentari. Complice la stanchezza, i cinque falli di Martinoni ed una Cremona più lucida nei momenti cruciali non arriva il tanto atteso primo successo esterno stagionale. Domenica si tornerà al PalaEnergica Paolo Ferraris, ore 18, per il derby contro Reale Mutua Torino.

Ferraroni Juvi Cremona – Novipiù Monferrato Basket 110-103 (23-22, 26-23, 23-22, 17-22, 21-14)

Ferraroni Juvi Cremona: Vincent Shahid 33 (4/9, 6/12), Lorenzo Tortu 19 (5/11, 0/5), Marco Timperi 15 (5/9, 1/3), Bernardo Musso 12 (1/3, 3/9), Antonino Sabatino 10 (1/3, 2/4), Daniele Magro 8 (4/5, 0/0), Luca Vincini 6 (3/6, 0/0), Gabriele Benetti 6 (3/4, 0/0), Cosimo Costi 1 (0/0, 0/2), Mattia Boni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Biaggini 0 (0/0, 0/0). All. Bechi

Novipiù Monferrato Basket: C.j. Kelly 24 (3/8, 5/11), Dalton Pepper 20 (3/5, 4/13), Andrea Calzavara 18 (8/10, 0/3), Abdel Fall 16 (4/7, 0/0), Niccolo Martinoni 13 (3/7, 1/1), Tommaso Fantoma 12 (3/5, 2/4), Agustin Fabi 0 (0/0, 0/0), Seraphin Kadjividi boussounka 0 (0/1, 0/0), Raffaele Romano 0 (0/0, 0/0), Nicolo Castellino 0 (0/0, 0/1), Alessandro Baj 0 (0/0, 0/0). All. Di Bella