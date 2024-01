Calcio Serie D – Gli Aostani prevalgono sul Derthona

Ponte San Martino (AO) (Pont Donnaz Hône Arnad E. – Derthona FBC 1908 2 – 0) – Arriva un’importante vittoria per il Pont Donnaz che oggi pomeriggio tra le mura amiche dello Stadio di Montjovet ha superato 2-0 il Derthona. Tre punti che permettono alla squadra di mister Ezio Rossi di salire così a quota 19 punti in classifica a sole tre lunghezze dai Leoni.

Il primo squillo è degli ospiti con il tiro di Saccà che non inquadra la porta. Poi al 9′ gli Arancioni passano in vantaggio grazie al preciso tiro da fuori di controbalzo dell’ex Grieco che non lascia scampo a Sattanino. Al 14′ ci prova Tiganj, ma Siamatas risponde presente. Nel finale di frazione occasionissima per il Derthona: grande azione di Saccà sulla destra che serve a Strada un gran pallone che però non riesce a tramutare in rete. Nella ripresa al 12′ il tiro cross di Saccà da posizione defilata colpisce la traversa. Al 24′ il Ponte raddoppia grazie al colpo di testa vincente di Marcaletti, che complice anche una deviazione supera Sattanino. Mister Daidola prova a ridisegnare il Derthona con un triplo cambio, ma il risultato non cambierà più. Nel finale è provvidenziale Sattanino in un paio di circostanze a non rendere più largo il passivo.

Pont Donnaz Hône Arnad E.: C. Siamatas, E. Marcaletti, F. Nacci (43′ st), M. Papa (26′ st), G. Argento (26′ st), A. Sassi, R. Florio, G. Grieco, E. Mendez, M. Orlando, L. Mazzola. All: Rossi.

Derthona Fbc 1908: R. Sattanino, I. Dall’Olio (26′ st), F. Karkalis, A. Rossi, M. Toniato (18′ st), L. Amaradio (26′ st), M. Saccà, M. Marchetti (26′ st), E. Tiganj, Z. Manasiev, F. Strada. All: Daidola.

Gol: 9′ pt G. Grieco (P), 24′ st E. Marcaletti (P).

Ammoniti: C. Siamatas (P), I. Dall’Olio (D), F. Karkalis (D), A. Rossi (D).