Precipita dal secondo piano: morto

Alessandria – Ancora ignota la dinamica del tragico incidente che si è verificato ieri notte verso le quattro e che è costato la vita a un ragazzo rumeno di 21 anni, appena arrivato in città, precipitato dal terrazzo d’un alloggio al secondo piano nel cortile interno di un palazzo di Via Parma, poco distante dalla cattedrale. Nell’appartamento erano presenti alcuni connazionali che hanno dato l’allarme. Sul posto un’ambulanza del 118 e una pattuglia della squadra mobile che ha effettuato i rilievi del caso per accertare la dinamica del tragico incidente. I soccorsi dei sanitari sono risultati inutili in quanto il giovane è mancato al loro arrivo.