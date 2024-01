L’Alessandria Calcio si rialzerà: forza Grigi! Forza Alessandria!

Alessandria (Cichinisio) – Hendrix suonò “The Star-Spangled Banner” innumerevoli volte, ma l’interpretazione più famosa dell’inno nazionale del suo Paese è quella che produsse al culmine della sua partecipazione al Festival di Woodstock (“Tre giorni di pace e musica”) nell’agosto 1969. Sul palco un uomo nero con una chitarra bianca suonò per un inno alla Libertà in difesa della diversità. Perché scrivo questo? Perché vivo in Italia che è il Paese più complesso del mondo, crogiolo di culture greca, latina, sassone, ebraica. Eppure esiste e vive. Se un tizio di Sessa Aurunca mi parla in dialetto io che sono di Alessandria non capisco niente, ma siamo italiani e ci vogliamo bene. E ci capiamo lo stesso, nonostante tutto. La diversità è la nostra forza, siamo italiani e nessuno è come noi, ecco perché i francesi ci invidiano. Scrivo questo perché l’Alessandria Calcio, un simbolo mandrogno, è moribonda, ma nonostante ciò non muore proprio perché la salva lo spirito di appartenenza dei mandrogni alla loro terra. Un valore da preservare. E sono felice di scrivere che, finalmente, grazie soprattutto all’intelligenza e alla “pazzia” buona dell’avvocato Cesare Rossini (pazzia intesa come genialità fuori dagli schemi che riesce a risolvere le situazioni più complicate) il “Nodo Grigio” sta per essere sciolto. Forse la sfanghiamo. Forse. I dirigenti subentrati ai precedenti ce la stanno mettendo tutta e ci si prepara alla sfida epocale contro la Virtus Verona. Gli amici Grigi ci hanno chiamato al telefono e, pur sapendo che siamo una banda di rompiballe che non gliene hanno mandato certo a dire, ci hanno chiesto una mano.

Gliela diamo volentieri e invitiamo i mandrogni a seguire la squadra.

Al “Mocca” i prezzi per la “partitona” contro il Verona sono questi:

Grad. Nord € 5 – Ridotto € 2– Ridotto U12 € 2

Rettilineo € 10– Ridotto € 2– Ridotto U12 € 2

Tribuna Laterale Scoperta € 10 – Ridotto € 5

Tribuna Laterale € 20– Ridotto € 10

Tribuna Centrale € 25– Ridotto € 15

Tribuna d’onore € 100 – Ridotto € 80

Poltrone a bordo campo € 30– Ridotto € 15

Settore Ospiti € 10

Si possono acquistare i biglietti, oltre che nella sede sociale e tramite il sito internet, anche:

ai Botteghini dello Stadio (Gradinata Nord e Tribuna), che apriranno 2 ore prima del match (pagamento possibile anche con Satispay)

nei punti vendita autorizzati Vivaticket di Alessandria e provincia

TABACCHERIA ROVERETO — Spalto Rovereto, 25 — Alessandria

TABACCHERIA MALAGRINO — Corso C. Marx, 44 — Alessandria

S.O.M.S. Oviglio — Grigi Club “Gino Armano”, Via XX Settembre, 30 – Oviglio (AL) 3474165122

L’OBLO’ — Via Genova 128 – Spinetta Marengo/Alessandria, 0131619930

SASSONE VIAGGI BY STAT — via Saffi, 1 — Casale Monferrato (AL), 0142 420025

TRAVEL – Via Torino, 30 — Ovada (AL), 0143 81014

TABACCHI E POI – Via San Paolo 32- Ovada (AL).

Per i tifosi con disabilità vi è la possibilità esclusiva di assistere al match in Gradinata Nord e nelle Tribune, insieme a un accompagnatore (che entrerà gratis). Per l’accesso occorre registrarsi al seguente link: https://www.alessandriacalcio.it/accredito-disabili/

Per maggiori informazioni scrivere a: biglietteria@alessandriacalcio.it

Forza ragazzi!