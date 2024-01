Barbone rapina e aggredisce un giovane, poi arrivano i Carabinieri e lo arrestano

Alessandria – Stamane un barbone di 31 anni, in bicicletta, noto alle forze dell’ordine, ha chiesto una sigaretta a un ragazzo di 16 anni seduto su una panchina dei giardini della stazione, subito dopo gli ha chiesto anche se avesse qualche euro da dargli perché doveva comprare da mangiare. Quando il ragazzo si è rifiutato, l’uomo gli ha mollato un paio di cazzotti. Il giovane è andato Ko e l’aggressore ne ha approfittato per rubargli 35 euro per poi allontanarsi sulla sua bici. L’aggredito ha fatto il 112 e sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri che hanno raggiunto il rapinatore che s’era fermato a comprare sigarette e cibo da alcuni distributori automatici, usando proprio alcune delle banconote rubate al minorenne. È stato quindi arrestato per rapina aggravata in danno di minorenne ed è finito dentro dopo la convalida dell’arresto e l’ordinanza di custodia cautelare da parte del GIP del Tribunale di Alessandria.