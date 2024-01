Coda chilometrica sulla A26 per un camion che ha centrato il solito cantiere in galleria

Ovada – A causa di un incidente stradale un camion ha causato il formarsi di una coda chilometrica sulla autostrada A26 nel tratto fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Verso le due del pomeriggio di ieri il pesante mezzo avrebbe urtato accidentalmente un pilastro dell’eterno cantiere nella galleria Lagoscuro. A causa dell’incidente si è formata una coda di oltre dieci chilometri. Nessun ferito. Sul luogo si sono portati i Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia Stradale che ha raccolto i dati necessari a ricostruire la dinamica del sinistro. Per consentire il ripristino della viabilità s’è reso necessario deviare il traffico sulla statale 456 per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente. Il tratto è stato riaperto al traffico solo verso le sei del pomeriggio.