Volpedo – Per cause in corso di accertamento ieri sera una donna di 53 anni al volante della sua auto è finita fuori strada. La donna è stata ricoverata all’ospedale in codice giallo avendo riportato ferite e contusioni, ma non è grave, mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.