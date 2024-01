Giovanna Boda condannata in primo grado per corruzione

Roma – Giovanna Boda, 48 anni, figlia dell’ex sindaca di Casale Monferrato Titti Palazzetti, ex capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione, accusata di corruzione per aver veicolato tangenti all’imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco, ex editore dell’agenzia Dire, è stata condannata a due anni e due mesi di reclusione nell’ambito del processo relativo all’indagine sugli illeciti negli appalti del Miur per fatti risalenti al 2020. Nell’aprile del 2021 Boda, provata dal processo in corso a suo carico, ha tentato il suicidio buttandosi dalla finestra dello studio legale al quale s’era rivolta sito al secondo piano di un palazzo in Piazza della Libertà nel centro di Roma, per cui era stata ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli. Nel processo il giudice ha condannato un altro imputato a 3 anni e 4 mesi e ha pronunciato sentenza di assoluzione per altri tre. Nella stessa indagine altre 9 persone hanno scelto il rito ordinario.